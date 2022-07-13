Северный обход Омска будут строить в рамках концессионного соглашения

На заседании правительства Омской области согласовали проект концессионного соглашения по строительству и эксплуатации автодороги «Северный обход города Омска». Проект согласовали с органами исполнительной власти региона и представителей организаций.
Как уточнил заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев, по проекту на севере Омска должна появиться автомобильная дорога I-В категории движения протяженностью 62.43 км, а также мост через реку Иртыш, мост через реку Омь, 15 путепроводов и 7 транспортных развязок с прогнозируемой интенсивностью движения в Омском и Любинском районах Омской области. Автомобили смогут проезжать по северному обходу на скорости около 100 км/ч.
«Северный обход — крупнейший инфраструктурный проект региона. Благодаря ему мы сможем значительно уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали — пробег транзитного транспорта в обход города Омска сократится более чем на 20 км. При этом мы значительно снизим и углеродный след в черте города. После строительства обхода нагрузка на вылетные магистрали также снизится на 10–15%. Это вопрос безопасности, экологии и будущего. Напомню, что строительство объездной трассы одобрил Президент России», — отметил губернатор Александр Бурков.
Предполагается, что строительство Северного обхода Омска в рамках концессии поспособствует развитию существующих транспортных коммуникаций между Новосибирской и Тюменской агломерациями, позволит разгрузить омские дороги от грузовых машин, уменьшит время поездок по Омску почти на 5 минут, снизит экологическую нагрузку на центр города и даже повлияет на объемы строительства жилья.
После подготовки всех документов будут объявлены торги, общая стоимость строительства объекта составит 63.3 млрд рублей. Строительство должно занять не больше 45 месяцев, или 3.5 года. Концессионное соглашение будет рассчитано на 40 лет.