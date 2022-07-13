Северный обход Омска будут строить в рамках концессионного соглашения

Как уточнил заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев, по проекту на севере Омска должна появиться автомобильная дорога I-В категории движения протяженностью 62.43 км, а также мост через реку Иртыш, мост через реку Омь, 15 путепроводов и 7 транспортных развязок с прогнозируемой интенсивностью движения в Омском и Любинском районах Омской области. Автомобили смогут проезжать по северному обходу на скорости около 100 км/ч.