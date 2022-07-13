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Сам снял доказательство. Житель Омской области незаконно срубил дерево ради видео

Сам снял доказательство. Житель Омской области незаконно срубил дерево ради видео

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI

Омич срубил березу ради видео с обзором на работу трактора

Мужчина спилил березу, а затем заявил, что это была постановка для видео.

В Омской области суд вынес приговор 56-летнему жителю села Баженовское Саргатского района. Его признали виновным в незаконной рубке леса. В сентябре 2021 года прокуратура Саргатского района обнаружила видео с обзором на работу трактора.

На ролике мужчина показывал, как спилил березу, порубил ее на части, а заем загрузил в трактор. Омич свою вину не признал. Он заявил, что видео является художественным вымыслом с постановочными элементами.

В результате суд оштрафовал мужчину на 15 тыс рублей, а также потребовал возместить ущерб в размере 6 тыс рублей, который понес лесной фонд. Бензопилу у сельчанина также забрали. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Вырубка леса
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