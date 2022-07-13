Сам снял доказательство. Житель Омской области незаконно срубил дерево ради видео

В Омской области суд вынес приговор 56-летнему жителю села Баженовское Саргатского района. Его признали виновным в незаконной рубке леса. В сентябре 2021 года прокуратура Саргатского района обнаружила видео с обзором на работу трактора.
На ролике мужчина показывал, как спилил березу, порубил ее на части, а заем загрузил в трактор. Омич свою вину не признал. Он заявил, что видео является художественным вымыслом с постановочными элементами.
В результате суд оштрафовал мужчину на 15 тыс рублей, а также потребовал возместить ущерб в размере 6 тыс рублей, который понес лесной фонд. Бензопилу у сельчанина также забрали. Приговор еще не вступил в силу.