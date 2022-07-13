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Россиянам дали советы по выбору летнего оздоровительного лагеря для детей

Сегодня, 14:19
Эксперт Сергей Комков, руководящий Всероссийским фондом образования, озвучил свои рекомендации относительно выбора летнего лагеря для детей.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут, что здесь есть ряд важных критериев. Первым и главным требованием специалист назвал систему безопасности, включая медицинскую. Родителям нужно быть спокойными, что их ребенок – под надежной охраной.

Второе требование к лагерю – обеспечение качественного питания детей. От выездных экскурсий лучше отказаться. Лучше, если вожатые будут водить подопечных в лес и информировать их о флоре и фауне, отметил Комков.

Не менее важным критерием является организация развивающей деятельности. Дети в лагере не должны постоянно сидеть с планшетами и телефонами в руках. По мнению Комкова, ключевая задача – активно привлекать представителей подрастающего поколения к совместной деятельности по принципу известного педагога Щетинина. Эффект будет усилен многократно, если детям дадут возможность быть и воспитанниками, и воспитателями одновременно, резюмировал эксперт сферы образования. 

 

#Светлана Павлова
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