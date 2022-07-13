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Роспотребнадзор: Вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 не нужно

Сегодня, 14:53
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что после селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой принято решение не вводить карантинные ограничения.

На совещании озвучили данные, согласно которым после 27-й недели текущего года в стране зарегистрировано 22 683 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это более чем на 8% больше, чем после прошлой недели, пишет iz.ru.

Несмотря на отсутствие ограничений, в Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость соблюдения мер предосторожности, особенно входящими в группы риска гражданами.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве заболеваемость растет из-за “неопасного подштамма “Омикрона””. По итогам минувшей недели заболеваемость в столице РФ выросла на 57%. В большинстве случаев заболевание требует лечения, похожего на лечение классического ОРВИ.

#Светлана Павлова
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