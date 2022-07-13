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Родителям юных россиян рассказали, как выбрать летний лагерь для детей

Родителям юных россиян рассказали, как выбрать летний лагерь для детей

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков сообщил, по каким критериям необходимо выбирать летний лагерь для отдыха ребенка. Он пояснил, что главное в этом вопросе — безопасность.

По словам Комкова, в лагере должна быть хорошо налажена система безопасности, в том числе — медицинская. Также не менее важна организация качественного питания детей, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, как заявил специалист, в лагере должна быть организована развивающая деятельность для детей, чтобы они не проводили все время за своими гаджетами. При этом лучше всего будет не планировать какие-то масштабные выездные экскурсии, устраивать мини-походы по лесу, во время которых рассказывать ребятам о природе и животных, подчеркнул Комков. 

Глава Всероссийского фонда образования отметил, что детей необходимо вовлекать в совместную деятельность по методу Щетинина. Оп рассказал, что известный отечественный педагог Михаил Щетинин разработал уникальный принцип, когда дети единовременно выступают в роли воспитанников и воспитателей. И если аналогичную деятельность организовать в лагерях, это будет здорово, резюмировал Сергей Комков.

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