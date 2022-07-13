Родителям юных россиян рассказали, как выбрать летний лагерь для детей

Кроме того, как заявил специалист, в лагере должна быть организована развивающая деятельность для детей, чтобы они не проводили все время за своими гаджетами. При этом лучше всего будет не планировать какие-то масштабные выездные экскурсии, устраивать мини-походы по лесу, во время которых рассказывать ребятам о природе и животных, подчеркнул Комков.