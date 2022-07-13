Редкие «котлы скифов» возрастом 2500 лет найдены на берегу челябинского озера

Прежде в этом районе предметы, принадлежащие некогда сарматам, не находились. Котлы из поселка Черкаскуль пролежали в песке 2500 лет. Они разного размера, с шнуровидными украшениями и ручками. Такие находки в Челябинской области являются большой редкостью.