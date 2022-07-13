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Редкие «котлы скифов» возрастом 2500 лет найдены на берегу челябинского озера

Сегодня, 14:22
Исторический музей Южного Урала получил древние артефакты, возраст которых - более двух тысяч лет. Котлы случайно были обнаружены на берегу озера Окункуль местным жителем, позвонившим в музей и сообщившим о редкой находке.

Как сообщает fedpress.ru, в музее установили принадлежность обоих котлов сарматской культуре.

Прежде в этом районе предметы, принадлежащие некогда сарматам, не находились. Котлы из поселка Черкаскуль пролежали в песке 2500 лет. Они разного размера, с шнуровидными украшениями и ручками. Такие находки в Челябинской области являются большой редкостью.

Похожим большим котлом из кургана Темир располагает Музей археологии и этнографии ЧелГУ. Фонды Исторического музея Южного Урала пополнились в свое время двумя небольшими котлами, найденными в могильнике Кичигино и в иткульском городище.

Увидеть новые котлы посетители музея смогут лишь в будущем году. Артефакты ждет реставрация, в ход которой предстоит снять многовековую коррозию. Только на этот процесс уйдет не менее полугода.

#Светлана Павлова
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