Редкие «котлы скифов» возрастом 2500 лет найдены на берегу челябинского озера

Как сообщает fedpress.ru, в музее установили принадлежность обоих котлов сарматской культуре.
Прежде в этом районе предметы, принадлежащие некогда сарматам, не находились. Котлы из поселка Черкаскуль пролежали в песке 2500 лет. Они разного размера, с шнуровидными украшениями и ручками. Такие находки в Челябинской области являются большой редкостью.
Похожим большим котлом из кургана Темир располагает Музей археологии и этнографии ЧелГУ. Фонды Исторического музея Южного Урала пополнились в свое время двумя небольшими котлами, найденными в могильнике Кичигино и в иткульском городище.
Увидеть новые котлы посетители музея смогут лишь в будущем году. Артефакты ждет реставрация, в ход которой предстоит снять многовековую коррозию. Только на этот процесс уйдет не менее полугода.