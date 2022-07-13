Город55
ГлавноеВсе новости
Омских школьников пригласили на «каникулы со звездами»

Омских школьников пригласили на «каникулы со звездами»

Сегодня, 11:22
Фото: МТС
В бесплатном онлайн-лагере дети смогут развивать свои творческие способности под руководством знаменитых наставников.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/pokoleniye_m с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых возможность продемонстрировать свои работы в сети получают участники из любой точки России. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.

Инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря делает его доступным для всех — творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М».

Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

Программа онлайн-лагеря

«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три смены, различающиеся по тематике:

  1. Музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля
  2. Фотография: с 18 по 24 июля
  3. Рисунок: с 25 по 31 июля

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие.

#Екатерина Чаплинская
Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Сегодня, 16:58
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
Сегодня, 13:38
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Сегодня, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Сегодня, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Сегодня, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Сегодня, 13:12