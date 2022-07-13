Омских школьников пригласили на «каникулы со звездами»

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.