Омские единороссы отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи Донбассу

Сегодня, 13 июля, у регионального Центра по связям с общественностью прошел митинг, посвященный отправке новой партии гуманитарной помощи на Донбасс. В сборе активно участвовали депутаты фракций партии «Единая Россия» в Законодательном собрании и Омском горсовете. Они с коллегами-партийцами и внесли основной вклад.
В груз вошло около 30 тонн продуктов (макароны, крупа, консервы, мука, сахар, чай, кофе, бутилированная вода), а также строительные материалы и инструменты.
«Единая Россия» объявила сбор помощи в первый же день эвакуации жителей Донбасса, тогда и были созданы резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Представители партии одни из первых посетили ЛДНР. Жителям соседних республик нужна помощь России. Они нуждаются в самом простом – это еда и одежда. Несмотря на ситуацию, люди пытаются продолжить жить обычной жизнью. Однако, есть множество нерешённых социальных и бытовых вопросов. Очередная партия гуманитарной помощи – это ещё одна возможность поддержать людей. Мы не бросали и не бросим в беде», - отметил заместитель руководителя ЦИК Партии, руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Осинников.
Активное участие в помощи Донбассу принял вице-спикер Законодательного собрания Александр Артемов.
«Для нас это очень важно, так как главная задача, которую мы ставили перед собой, – помощь людям, нуждающимся сейчас в нашей поддержке. Омичи регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Благодарность всем неравнодушным! Гуманитарная помощь стала одним из символов единения народа. Жители Донбасса чувствуют нашу поддержку», - уверен Александр Артемов.
Мэр и секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Шелест отметил, что Омск готов поддержать Донбасс и строителями.
«Наша партия с самого начала взяла на себя координацию гуманитарной миссии в Донбассе. Весь процесс восстановления мирной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках идет через «Единую Россию». Ни одна другая политическая сила этим не занимается. Очередной груз с гуманитарной помощью, который мы отправляем жителям Донбасса сегодня, свидетельствует о том, что сибиряки своих не бросают. И жители Омска готовы помогать освобожденным территориям не только гуманитарными грузами. Наши врачи-герои уже побывали в Луганске. В условиях, близким к боевым, они выполняли свой врачебный долг — без сна и отдыха. Сегодня в Омске проходят лечение 17 пациентов, которых наши медики забрали с собой. Мы также готовы поддержать Донбасс специалистами в области строительства, жилищно-коммунального комплекса и промышленности», - рассказал Сергей Шелест.
Генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков также отметил необходимость поддержки жителей ЛДНР в нынешних условиях.
«Им жизненно необходима гуманитарная помощь. Им нужно знать, что они не одиноки, что их поддерживают и о них не забыли. В Омске очень много неравнодушных. Люди активно оказывают помощь. Члены партии также не остаются в стороне. Все приносят одежду, продукты, предметы первой необходимости. Инициатива партии „Единая Россия“ еще раз показывает нашу сплоченность и готовность всегда прийти друг другу на помощь. Работа в этом ключе будет продолжаться».
Депутат Омского горсовета Светлана Студеникина отметила, что партийцы и обычные омичи просто не могли пройти мимо беды братского народа.
«Жители Донбасса в настоящее время оказались в крайне сложной ситуации, поэтому поддержка им необходима. Наша партия организовывает гуманитарные акции с самого начала спецоперации. Сегодня мы отправляем очередную партию груза весом 30 тонн. Это продукты, предметы первой необходимости, детские товары и стройматериалы. Всё это собрали партийцы и неравнодушные омичи. Жители Омска всегда отличались широтой души и искренней добротой. Поэтому Омская область одной из первых всегда приходит на помощь другим, будь то чрезвычайная ситуация или стихийное бедствие. Русские своих не бросают!» — сказала Светлана Студеникина.
Напомним, в июне помощь собирали в пять пунктах, расположенных в торговых центрах «Триумф» (на ул. Березовского, 19 и бульваре Архитекторов, 22), Komarova Plaza, ТЦ «Дачный», ТК «Первомайский», а также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Сейчас необходимые вещи продолжают принимать в пункте в региональном центре по связям с общественностью.
Из Омской области с начала спецоперации было направлено более 150 тонн помощи.