Омские единороссы отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи Донбассу

Напомним, в июне помощь собирали в пять пунктах, расположенных в торговых центрах «Триумф» (на ул. Березовского, 19 и бульваре Архитекторов, 22), Komarova Plaza, ТЦ «Дачный», ТК «Первомайский», а также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Сейчас необходимые вещи продолжают принимать в пункте в региональном центре по связям с общественностью.