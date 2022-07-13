Омич оказался заперт на балконе, когда спасался от пожара

Сегодня, 13 июля, в паблике «Инцидент Омск» очевидцы рассказали о пожаре, который произошел в доме № 5 на улице Волкова. Там загорелась квартира на третьем этаже.
По словам очевидцев, они играли в футбол, когда заметили пожар в квартире. Парни вызвали пожарных, после чего побежали к дому. На балконе они заметили мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона, но не смог, потому что у него отказали ноги.
Он нашел огнетушитель на балконе и попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. К счастью, к этому моменту приехали пожарные, которые потушили возгорание. Омичи утверждают, что мужчина жил вместе с бабушкой. Что произошло с ней — неизвестно.
Также горожане рассказали, что у мужчины была порезана шея. Но место происшествия приезжали медики, они оказали помощь омичу.
Обновлено.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании поступило в 22:35. На место происшествия выехали пять пожарных автомобилей и 20 спасателей.
Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры шел дым, подъезд был задымлен. Из подъезда эвакуировались 12 человек. Самого хозяина квартиры спасли сотрудники МЧС.
Во время пожара сгорели мебель и вещи на площади 5 квадратных метров, стены в квартире оказались закопчены. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.