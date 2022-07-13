Огромные территории на планете Земля могут превратиться в пустыню

Известно, что из-за таяния льда в ряде регионов Земли отмечается высокий риск затопления территорий по причине повышения уровня мирового океана. Но есть на планете и территории, которые претерпевают противоположные изменения.
В течение ближайших десятилетий, по утверждению климатолога Сергея Семенова, огромные территории могут превратиться в пустынные и полупустынные регионы. Процесс происходит вследствие нехватки воды, пишет infox.ru.
Эксперт сообщает, что почти полностью в зону риска входит Северная Африка, а также юго-запад США и часть Южной Америки.
При условии, что уровень выброса парниковых газов останется прежним, вода на данных территориях станет дефицитным ресурсом или исчезнет совсем.
Что касается России, в группу риска, по мнению Семенова, входят Калмыкия, а также Краснодарский край и Ставрополье.
Опустынивание этих важных сельскохозяйственных и туристических регионов грозит стране серьезными экономическими проблемами.
Ситуацию может исправить переход на возобновляемые источники электроэнергии, считает специалист.