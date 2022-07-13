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Огромные территории на планете Земля могут превратиться в пустыню

Сегодня, 12:14
Опустынивание и дефицит воды – таковы последствия глобальных климатических изменений на нашей планете.

Известно, что из-за таяния льда в ряде регионов Земли отмечается высокий риск затопления территорий по причине повышения уровня мирового океана. Но есть на планете и территории, которые претерпевают противоположные изменения.

В течение ближайших десятилетий, по утверждению климатолога Сергея Семенова, огромные территории могут превратиться в пустынные и полупустынные регионы. Процесс происходит вследствие нехватки воды, пишет infox.ru.

Эксперт сообщает, что почти полностью в зону риска входит Северная Африка, а также юго-запад США и часть Южной Америки.

При условии, что уровень выброса парниковых газов останется прежним, вода на данных территориях станет дефицитным ресурсом или исчезнет совсем.

Что касается России, в группу риска, по мнению Семенова, входят Калмыкия, а также Краснодарский край и Ставрополье.

Опустынивание этих важных сельскохозяйственных и туристических регионов грозит стране серьезными экономическими проблемами.

Ситуацию может исправить переход на возобновляемые источники электроэнергии, считает специалист.

#Ольга Земскова
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