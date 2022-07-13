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Новую схему снижения цен на нефть придумали в США

Сегодня, 01:09
США будут пытаться ввести ограничение цен на российскую нефть при помощи других стран.

Как пишет Infox со ссылкой на Bloomberg, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм разработала схему, которая, как она считает, позволит уменьшить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Грэнхолм надеется создать группу с участием основных потребителей российской нефти – таких, как Япония и Индия, чтобы совместно снижать цены на российское сырье. Как на это посмотрят страны, зависимые от нефти из РФ, пока неизвестно. Впрочем, в США давно и пока безуспешно ищут возможности для снижения доходов России на международном рынке.

#Ольга Земскова
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