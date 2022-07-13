Новую схему снижения цен на нефть придумали в США

Грэнхолм надеется создать группу с участием основных потребителей российской нефти – таких, как Япония и Индия, чтобы совместно снижать цены на российское сырье. Как на это посмотрят страны, зависимые от нефти из РФ, пока неизвестно. Впрочем, в США давно и пока безуспешно ищут возможности для снижения доходов России на международном рынке.