Людей становится все больше: скоро нас будет восемь миллиардов

Один из департаментов ООН прогнозирует, что к 15 ноября 2022 года число живущих на Земле людей достигнет восьми миллиардов.
Также, согласно прогнозам, восемь с половиной миллиардов человек будут проживать на нашей планете к 2023 году, а еще через три года население достигнет 9,7 миллиарда человек, пишет www.infox.ru.
Что касается долгосрочных прогнозов, к 2080 году число людей, живущих на планете, достигнет 10,4 миллиарда.
При увеличении численности населения, однако, темпы роста будут замедляться, сообщает ООН. Население Земли будет находиться примерно на уровне 2080 года вплоть до 2100 года.
Что произойдет дальше, специалисты ООН не сообщают.