Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар

В пресс-службе регионального Россельхознадзора сообщили о двух попытках незаконно вывезти сахар из Омской области в соседний Казахстан. Продукт маскировали под удобрение и муку, но пограничники все же раскрыли обман.
Первую партию сахара задержали 6 июля на пропускном пункте «Русско-Полянский». В грузовом авто пытались вывезти в Казахстан 29.9 тонн белого свекловичного кристаллического сахара в мешках с надписью «Карбамид».
Отмечается, что обман раскрыли по россыпи сахара на полу в машине во время проверки груза. При вскрытии одного из мешков догадки таможенников подтвердились. Документов на сахар у перевозчика не было, груз задержали.
Еще несколько партий сахара, уже под видом муки, задержали в пункте «Исилькуль». Таким образом из региона пытались вывезти 34 тонны сахара в пригородном электропоезде. По этому факту также проводится проверка.
В пресс-службе регионального Россельхознадзора отметили, что вывоз сахара-сырца из России запрещен до 31 августа 2022 года.