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Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар

Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар

Сегодня, 13:12
Фото: www.rsn-omsk.ru

Из Омской области в Казахстан под видом муки пытались вывезти сахар

Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора сообщили о двух попытках незаконно вывезти сахар из Омской области в соседний Казахстан. Продукт маскировали под удобрение и муку, но пограничники все же раскрыли обман.

Первую партию сахара задержали 6 июля на пропускном пункте «Русско-Полянский». В грузовом авто пытались вывезти в Казахстан 29.9 тонн белого свекловичного кристаллического сахара в мешках с надписью «Карбамид».

Отмечается, что обман раскрыли по россыпи сахара на полу в машине во время проверки груза. При вскрытии одного из мешков догадки таможенников подтвердились. Документов на сахар у перевозчика не было, груз задержали.

Еще несколько партий сахара, уже под видом муки, задержали в пункте «Исилькуль». Таким образом из региона пытались вывезти  34 тонны сахара в пригородном электропоезде. По этому факту также проводится проверка.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора отметили, что вывоз сахара-сырца из России запрещен до 31 августа 2022 года.

Фото: www.rsn-omsk.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Сахар#Граница
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