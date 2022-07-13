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Госдума готовится ответить Литве по поводу блокады Калининграда

Сегодня, 00:45
В понедельник в новостных лентах появилось сообщение о том, что Литва вводит ограничения на ввоз цемента и алкоголя между Калининградом и другими территориями РФ. СМИ поспешили отреагировать на это нововведение, как на новые санкции.

Между тем, Infox со ссылкой на Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова опроверг информацию о новых ограничениях. В своем посте губернатор пояснил, что все ограничения представляют собой часть пакета, принятого еще в марте. Этап запрета на цемент и алкоголь наступил сейчас. Далее РФ ждет введение ограничений на провоз нефтепродуктов.

В свою очередь, депутаты Думы предлагают в качестве ответной меры запретить движение любых товаров между РФ и странами Балтии, за исключением транзитных перевозок. Напомним, с июня Литва уже успела ввести запрет на транзит стройматериалов, металла, дерева, бытовой техники дороже 750 евро через ее территорию в Калининградскую область. В МИДе РФ думают о симметричном ответе.

#Ольга Земскова
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