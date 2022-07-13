Город-сад? В Омске засохли деревья, недавно высаженные в новом микрорайоне

Как сообщили очевидцы Городу55, результаты озеленения территории возле новостроек на Левобережье оставляют желать лучшего. Речь идет о домах на улице 70 лет Октября, которые находятся в районе остановки «Поворотная».
Два дома были долгостроями с 2015 года. Завершением строительства занималось ООО «Сибгазстройдеталь Инвест», которое застраивало и микрорайон «Кузьминки». Первый из долгостроев сдали в конце 2020 года, тогда ключи получили 97 дольщиков. Позже застройщик возвел рядом с «Поворотной» еще несколько жилых домов.
Благоустройство нового микрорайона вызывает вопросы. Большая часть территории закатана в плитку и обширную парковку, зелени практически нет. Между парковкой остались лишь крошечные «островки» газонов, в которые может уместиться одно дерево. Саженцы на них действительно высадили, но, видимо, до ухода и полива дело не дошло. по фотографиям очевидно, что молодые деревья погибли.