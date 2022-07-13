Город-сад? В Омске засохли деревья, недавно высаженные в новом микрорайоне

Благоустройство нового микрорайона вызывает вопросы. Большая часть территории закатана в плитку и обширную парковку, зелени практически нет. Между парковкой остались лишь крошечные «островки» газонов, в которые может уместиться одно дерево. Саженцы на них действительно высадили, но, видимо, до ухода и полива дело не дошло. по фотографиям очевидно, что молодые деревья погибли.