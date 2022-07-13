Город55
ГлавноеВсе новости
Город-сад? В Омске засохли деревья, недавно высаженные в новом микрорайоне

Город-сад? В Омске засохли деревья, недавно высаженные в новом микрорайоне

Сегодня, 14:42
Фото: предоставлено Городу55

В Омске превратились в сухостой саженцы в микрорайоне на Поворотной

Очевидцы сообщили, что за саженцами никто не приглядывал, поэтому они совсем засохли.

Как сообщили очевидцы Городу55, результаты озеленения территории возле новостроек на Левобережье оставляют желать лучшего. Речь идет о домах на улице 70 лет Октября, которые находятся в районе остановки «Поворотная».

Фото: предоставлено Городу55

Два дома были долгостроями с 2015 года. Завершением строительства занималось ООО «Сибгазстройдеталь Инвест», которое застраивало и микрорайон «Кузьминки». Первый из долгостроев сдали в конце 2020 года, тогда ключи получили 97 дольщиков. Позже застройщик возвел рядом с «Поворотной» еще несколько жилых домов.

Фото: предоставлено Городу55

Благоустройство нового микрорайона вызывает вопросы. Большая часть территории закатана в плитку и обширную парковку, зелени практически нет. Между парковкой остались лишь крошечные «островки» газонов, в которые может уместиться одно дерево. Саженцы на них действительно высадили, но, видимо, до ухода и полива дело не дошло. по фотографиям очевидно, что молодые деревья погибли.

#Видео#Город#Новости#Омск#Благоустройство#Вероника Жукова
Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Сегодня, 16:58
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
Сегодня, 13:38
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Сегодня, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Сегодня, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Сегодня, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Сегодня, 13:12