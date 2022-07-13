Глава АО «Омсктрансмаш» не смог обжаловать приговор о лишении свободы на 4,5 года

Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу генерального директора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова, сообщили в Следственном комитете по Омской области.
В апреле Игоря Лобова признали виновным в крупной растрате. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф 800 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать административные и управленческие должности в течение двух лет. Лобова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, по суд наложил арест на квартиру обвиняемого в центре Москвы стоимостью порядка 98 млн рублей.
По материалам дела, с 2011 по 2016 годы Лобов, занимая пост гендиректора, вместе с индивидуальным предпринимателем Иванищевым заключил несколько договоров на оказание «Омсктрансмашу» юридических, транспортных и других услуг. Контракты были по завышенной стоимости, хотя фактическую работу выполнили сотрудники АО. Общая сумма растраты, по информации пресс-службы суда, составила не менее 219 млн рублей.
Игорь Лобов не признал вину. Однако областной суд утвердил решение суда первой инстанции.