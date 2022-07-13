Глава АО «Омсктрансмаш» не смог обжаловать приговор о лишении свободы на 4,5 года

В апреле Игоря Лобова признали виновным в крупной растрате. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф 800 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать административные и управленческие должности в течение двух лет. Лобова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, по суд наложил арест на квартиру обвиняемого в центре Москвы стоимостью порядка 98 млн рублей.