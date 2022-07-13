Экс-директор дома-интерната под Омском попался на взятке при закупке сигарет

22 марта 2022 года фигурант дела получил взятку в размере 100 тыс рублей. Взамен он должен был заключить с предпринимателем договор на поставку сигарет для постояльцев интерната на 609 тыс рублей. Такая схема была нужна, чтобы не допустить конкурентов.