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Экс-директор дома-интерната под Омском попался на взятке при закупке сигарет

Экс-директор дома-интерната под Омском попался на взятке при закупке сигарет

Сегодня, 13:31

В Омской области директор дома-интерната получил взятку от предпринимателя

Бывшего директора «Пушкинского дома-интерната» обвиняют в том, что он получил взятку в размере 100 тысяч рублей.

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинение по уголовному делу, которое завели на бывшего директора «Пушкинского дома-интерната». Он обвиняется в получении взятки.

22 марта 2022 года фигурант дела получил взятку в размере 100 тыс рублей. Взамен он должен был заключить с предпринимателем договор на поставку сигарет для постояльцев интерната на 609 тыс рублей. Такая схема была нужна, чтобы не допустить конкурентов.

Во время расследования подозреваемые не признавали свою вину. Но следователь наладил контакт с предпринимателем, благодаря чему тот признался и начал сотрудничать со следствием. Уголовное преследование в отношении предпринимателя прекратили.

Что касается директора интерната, то он признал свою вину. Во время следствия наложили арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 7.4 млн рублей – жилой дом в поселке Красный Яр, земельный участок и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Новости#Общество#Прокуратура Омской области#Следственный комитет#Взятка
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