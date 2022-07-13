Для школьников из ЛНР устроили поход в новый парк аттракционов

В Омск 4 июля приехали 58 школьников из Луганской Народной Республики. Для них организовали первую Университетскую смену. За это время они побывали в музее имени Врубеля, центре «Эрмитаж-Сибирь» и краеведческом музее, послушали лекцию о династиях Рюриковичей и Романовых в историческом парке «Россия — моя история», побывали в планетарии и познакомились с достопримечательностями в исторической части Омска.
По мнению депутат Омского горсовета Андрея Бондаренко, развлекательная программа поможет детям отвлечься от страхов, которые они пережили в ЛНР.
«Ребята из Луганской народной республики в Омске смогли немного отдохнуть, большую узнали о России, побывали в парке развлечений на «Зелёном острове». А дети должны просто радоваться лету, адаптироваться к новой жизни, постепенно забывая свои страхи. Всё остальное - это взрослые дела. И наша страна в поддержке ЛНР и ДНР никогда не откажет».
Кроме познавательных мероприятий школьникам устроили поход в новый парк аттракционов «Вокруг света». Все ребята прокатились на колесе обозрения и еще одной карусели, а третий аттракцион могли выбрать по своему усмотрению: «Ураган» или «Бумеранг».
«Мы постарались устроить для детей праздник. Для нас это большая честь, принимать таких гостей. Думаю, они останутся довольны. У детей сложный период в жизни, они многое пережили, хочется подарить им радость и веселье», — сказал генеральный директор «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев.
На колесе обозрения ребята увидели панораму Омска с высоты птичьего полета и смогли пофотографироваться. А на праздничной карусели - познакомиться со спецификой нашего города: аттракцион украшают картины с видами Омска работы местных художников.
Дети остались в восторге от парка.
«В парке нам очень понравилось. Я в первый раз на колесе обозрения была. Поначалу страшно было, когда поднимались, а потом я увидела дома, реку и забыла о страхе. Очень здорово», — поделилась впечатлениями 13-летняя Руслана.
Депутат Омского горсовета Юрий Арчибасов отметил, что «Единая Россия» совместно с областным правительством и администрацией города также оказывает поддержку жителям ЛДНР, в том числе и детям, приехавшим со своими семьями.
«Глаза каждого ребёнка должны светиться радостью. И вернуть детство — настоящее, беззаботное, детям Донбасса не менее важно, чем помочь их родителям с обустройством на сибирской земле. Парк аттракционов на «Зеленом острове» принял маленьких жителей Донбасса. Все как положено по законам гостеприимства — транспорт, развлечения для них бесплатно. Мне очень приятно, что я принимал участие в организации этой экскурсии.
После катания школьники сыграли в аркадные игры. Они с азартом соревновались в меткости и набирали баллы. А в подарок получали мягкие игрушки.
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 18 им. Героя Советского Союза Александра Дубенко Елена Ковалева рассказала, что детям в Омске очень комфортно. Они быстро прошли акклиматизацию, быстро привыкли к тишине, когда не стреляют и не гудят самолеты. А парк стал настоящей детской радостью: в ЛНР тоже есть парк развлечений, но не такой большой.