Для школьников из ЛНР устроили поход в новый парк аттракционов

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 18 им. Героя Советского Союза Александра Дубенко Елена Ковалева рассказала, что детям в Омске очень комфортно. Они быстро прошли акклиматизацию, быстро привыкли к тишине, когда не стреляют и не гудят самолеты. А парк стал настоящей детской радостью: в ЛНР тоже есть парк развлечений, но не такой большой.