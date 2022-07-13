Диетолог дал советы, как не отравиться арбузом

Хотя арбуз полезен для организма, поскольку в нем немало витаминов А и С, а также кремния, важного для тех, кто сидит на диете, не стоит потреблять больше 400 грамм этой сладкой ягоды в день. И лучше это делать в первой половине дня, между завтраком и обедом. Кроме того, арбуз может быть вреден в большом количестве тем, у кого есть проблемы с почками.