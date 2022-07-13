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Диетолог дал советы, как не отравиться арбузом

Сегодня, 14:20
По словам диетолога Анжелики Дюваль, хотя в магазинах уже поступили в продажу арбузы, покупать их пока не стоит. Поскольку могут быть проблемы со здоровьем.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на диетолога, там могут быть нитраты в больших количествах. А настоящий сезон арбузов наступает только в августе -сентябре. Тогда лучше и покупать их. Но и в этом случае нелишним будет попросить сертификат на арбуз, чтобы убедиться в качестве товара.

Выбирая арбуз, нужно осмотреть желтый бок, на котором он лежал на земле до созревания. У арбуза также должен быть сухой хвостик и не должно быть повреждений.

Хотя арбуз полезен для организма, поскольку в нем немало витаминов А и С, а также кремния, важного для тех, кто сидит на диете, не стоит потреблять больше 400 грамм этой сладкой ягоды в день. И лучше это делать в первой половине дня, между завтраком и обедом. Кроме того, арбуз может быть вреден в большом количестве тем, у кого есть проблемы с почками.

 

#Светлана Павлова
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