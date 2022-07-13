Буцаев: Кабмин выделит регионам 23 млрд на создание инфраструктуры обработки отходов

Как отметил гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев, субсидии могут покрывать до 95% от стоимости объекта. Они будут распространяться и на концессионные проекты. Выплаты получит концедент. На субсидирование строительства таких объектов федеральный бюджет выделит 23,318 млрд рублей до 2024 года, пишет 360tv.ru.
По словам Буцаева, субсидии позволят запустить 13 объектов. Они смогут обрабатывать 2275 тысяч тонн отходов и утилизировать 1147 тысяч тонн. Эти предприятия создадут 1700 новых рабочих мест.
Основной задачей новых заводов является снижение количества мусора, отправляемого на полигоны ТКО. Напомним, в нацпроекте „Экология“ на 2030 год обозначена необходимость двукратного снижения объема попадающих на свалки отходов уже к 2030 году.
Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок. Она будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на текущий финансовый год, а при равном уровне расчетной бюджетной обеспеченности – в порядке поступления заявок.
Если проект, по которому подается заявка на субсидию, концессионный, то он должен иметь обязательства концедента, а концессионные соглашения должны быть заключены не ранее января текущего года. Кроме этого, объект должен быть в территориальной схеме по обращению с отходами производства и потребления, а также ТКО.
Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул важность Постановления № 1222. Без него субъекты РФ с небольшими бюджетами не смогут создавать объекты инфраструктуры по обращению с отходами. Прежде всего, потому что они предполагают серьезные инвестиции, которые можно будет вернуть, только повышая тарифы.
Механизм федерального субсидирования позволит минимизировать рост тарифов, оставляя его в утвержденных ФАС рамках.