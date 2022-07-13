Буцаев: Кабмин выделит регионам 23 млрд на создание инфраструктуры обработки отходов

Если проект, по которому подается заявка на субсидию, концессионный, то он должен иметь обязательства концедента, а концессионные соглашения должны быть заключены не ранее января текущего года. Кроме этого, объект должен быть в территориальной схеме по обращению с отходами производства и потребления, а также ТКО.