Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»

Жители Октябрьского округа Омска возмутились внезапным строительством «Муниципальной ярмарки» у сквера «Рубиновая мечта»: в прошлом году на том же участке снесли торговые киоски, а теперь их стало еще больше.
Омичи потребовали снести киоски с территории парковой зоны: муниципальную ярмарку построили вдоль тротуаров, обустроенных в рамках благоустройства сквера. В шаговой доступности от ярмарки находятся несколько торговых центров и продуктовых магазинов, и потому новые торговые точки жителям не так необходимы.
«На этот рынок мы ходить не будем, он нам не нужен. А парковая зона очень нужна, потому что половина окон квартир дома на Кирова, 10 выходят на сторону сквера», — объясняют обеспокоенные жители.
Омичи уже обращались к мэру Омска Сергею Шелесту с жалобой на ненужные киоски. Глава города поручил главе округа и директору депимущества обсудить проблему с руководством муниципальных рынков.
В пресс-службе администрации Омска в ответ на запрос Города55 сообщили, что прийти к согласию по поводу муниципальной ярмарки не удалось до сих пор.
«Производился поквартирный обход населения близлежащих домов — свыше 700 человек, мнения разделились практически пополам. Пока консенсуса нет, рынок работать не будет. Департамент имущественных отношений, округ и администрация муниципальных рынков продолжают встречи с населением», — сообщили в пресс-службе мэрии города.