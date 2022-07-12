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Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»

Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»

Вчера, 13:20
Фото: Город55

Омичи выступили против строительства муниципальной ярмарки у сквера

Мнения омичей разделились, но торговые киоски все-таки установили. При этом в мэрии Омска заверили, что киоски не будут работать, пока не найден компромисс.

Жители Октябрьского округа Омска возмутились внезапным строительством «Муниципальной ярмарки» у сквера «Рубиновая мечта»: в прошлом году на том же участке снесли торговые киоски, а теперь их стало еще больше.

Омичи потребовали снести киоски с территории парковой зоны: муниципальную ярмарку построили вдоль тротуаров, обустроенных в рамках благоустройства сквера. В шаговой доступности от ярмарки находятся несколько торговых центров и продуктовых магазинов, и потому новые торговые точки жителям не так необходимы.

«На этот рынок мы ходить не будем, он нам не нужен. А парковая зона очень нужна, потому что половина окон квартир дома на Кирова, 10 выходят на сторону сквера», — объясняют обеспокоенные жители.

Омичи уже обращались к мэру Омска Сергею Шелесту с жалобой на ненужные киоски. Глава города поручил главе округа и директору депимущества обсудить проблему с руководством муниципальных рынков.

В пресс-службе администрации Омска в ответ на запрос Города55 сообщили, что прийти к согласию по поводу муниципальной ярмарки не удалось до сих пор.

«Производился поквартирный обход населения близлежащих домов — свыше 700 человек, мнения разделились практически пополам. Пока консенсуса нет, рынок работать не будет. Департамент имущественных отношений, округ и администрация муниципальных рынков продолжают встречи с населением», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Киоски#Рынки#Парк#Сквер#Рубиновая мечта#Жители#Видео
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