В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Сейчас мужчина изолирован, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Все, с кем омич контактировал, проверены на инфекцию. Мужчина жил один, из-за чего круг его общения сильно ограничен. Ситуация стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.