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В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Вчера, 13:40
Фото: 1MI
Пациент находится под наблюдением врачей.

В федеральном Роспотребнадзоре сообщили о первом зарегистрированном случае заражения оспы обезьян. Известно, что инфекцию нашли у мужчины, который вернулся из путешествия из стран Европы. 

Сейчас мужчина изолирован, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Все, с кем омич контактировал, проверены на инфекцию. Мужчина жил один, из-за чего круг его общения сильно ограничен. Ситуация стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в России достаточно реагентов для выявления оспы обезьян. По состоянию на 11 июля0 в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс случаев инфицирования оспой.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Оспа#Болезнь#Вирус#Ольга Акамова
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