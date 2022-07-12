В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

В федеральном Роспотребнадзоре сообщили о первом зарегистрированном случае заражения оспы обезьян. Известно, что инфекцию нашли у мужчины, который вернулся из путешествия из стран Европы.
Сейчас мужчина изолирован, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Все, с кем омич контактировал, проверены на инфекцию. Мужчина жил один, из-за чего круг его общения сильно ограничен. Ситуация стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в России достаточно реагентов для выявления оспы обезьян. По состоянию на 11 июля0 в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс случаев инфицирования оспой.