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В Омской области неисправные электроприборы погубили 45-летнего мужчину

В Омской области неисправные электроприборы погубили 45-летнего мужчину

Вчера, 14:22
Фото: 1MI
Трагедия произошла в ночное время в Черлакском районе.

В Омской области силовики и эксперты разбираются во всех обстоятельствах пожара в селе Татарка Черлакского района, который унес жизнь 45-летнего мужчины.

«Сообщение о возгорании частного дома в селе поступило в экстренные службы в понедельник, 11 июля, около 02:20.  В ходе тушения в строении было обнаружено тело хозяина домовладения», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Для выяснения причин гибели мужчины тело направили в морг, а эксперты, тем временем, озвучили предварительную причину возгорания – неисправность бытовых приборов.

#Происшествия#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Пожары#Смерть#Следственный комитет#Василий Попов
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