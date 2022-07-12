В Омской области неисправные электроприборы погубили 45-летнего мужчину

В Омской области силовики и эксперты разбираются во всех обстоятельствах пожара в селе Татарка Черлакского района, который унес жизнь 45-летнего мужчины.
«Сообщение о возгорании частного дома в селе поступило в экстренные службы в понедельник, 11 июля, около 02:20. В ходе тушения в строении было обнаружено тело хозяина домовладения», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Для выяснения причин гибели мужчины тело направили в морг, а эксперты, тем временем, озвучили предварительную причину возгорания – неисправность бытовых приборов.