В Омске задержали новосибирцев, которые безжалостно разорили 14 пенсионеров

В Омске задержали четверых подозреваемых в крупном мошенничестве.
По информации УМВД, мужчины приехали в Омск из Новосибирской области в мае этого года и поселились на съемной квартире. Работали они в качестве курьеров - забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на банковские счета подельников. Адреса и номера счетов мошенники получали через мессенджеры в социальных сетях. За работу получали 10% от переведенной суммы.
По версии следствия, от действий мошенников пострадали не меньше 14 пожилых людей. Всем им звонили неизвестные, которые представлялись их детьми или внуками. По легенде фиктивный родственник переходил дорогу в неположенном месте и стал виновником аварии, в которой пострадал водитель. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно было заплатить от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Перепуганные пенсионеры собирали всю находившуюся в доме наличность и отдавали прибывшим курьерам.
Всего мошенники похитили порядка 2 млн рублей. Заведено несколько уголовных дел которые объединены в одно производство.