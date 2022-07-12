В Омске задержали новосибирцев, которые безжалостно разорили 14 пенсионеров

По версии следствия, от действий мошенников пострадали не меньше 14 пожилых людей. Всем им звонили неизвестные, которые представлялись их детьми или внуками. По легенде фиктивный родственник переходил дорогу в неположенном месте и стал виновником аварии, в которой пострадал водитель. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно было заплатить от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Перепуганные пенсионеры собирали всю находившуюся в доме наличность и отдавали прибывшим курьерам.