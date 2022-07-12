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В Омске задержали новосибирцев, которые безжалостно разорили 14 пенсионеров

В Омске задержали новосибирцев, которые безжалостно разорили 14 пенсионеров

Вчера, 15:19
Фото: 1MI

В Омске задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров больше 2 млн рублей

Четверо преступников работали в качестве курьеров. Они забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили на счета подельников.

В Омске задержали четверых подозреваемых в крупном мошенничестве.

По информации УМВД, мужчины приехали в Омск из Новосибирской области в мае этого года и поселились на съемной квартире. Работали они в качестве курьеров - забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на банковские счета подельников. Адреса и номера счетов мошенники получали через мессенджеры в социальных сетях. За работу получали 10% от переведенной суммы.

По версии следствия, от действий мошенников пострадали не меньше 14 пожилых людей.  Всем им звонили неизвестные, которые представлялись их детьми или внуками. По легенде фиктивный родственник переходил дорогу в неположенном месте и стал виновником аварии, в которой пострадал водитель. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно было заплатить от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Перепуганные пенсионеры собирали всю находившуюся в доме наличность и отдавали прибывшим курьерам.

Всего мошенники похитили порядка 2 млн рублей. Заведено несколько уголовных дел которые объединены в одно производство.

#Новости#Омск#Мошенничество#Любовь Фёдорова
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