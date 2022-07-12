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В Омске средь бела дня в подъезде дома нашли тела двух молодых парней

В Омске средь бела дня в подъезде дома нашли тела двух молодых парней

Вчера, 13:58
Фото: 1MI
Никаких следов криминала судмедэксперт не обнаружил.

В Омске следователи регионального СК проводят проверку из-за смерти двух молодых людей, тела которых накануне были обнаружены в подъезде дома на улице Батумская 1/3. 

«В понедельник, 11 июля, около 15:41 жильцы дома сообщили, что на одной из лестничных клеток они наткнулись на бездыханные тела двух парней 25 и 28 лет», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

Прибывшие на место происшествия судмедэксперт и криминалисты осмотрели трупы и не нашли никаких признаков насильственной смерти. Теперь причину гибели омичей будут устанавливать по результатам вскрытия в морге. 

Тем временем, как выяснил Город55, 25-летний погибший проживал в соседнем доме и ранее был судим за кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное использование документов для образования юридического лица. Его 28-летний приятель жил в многоэтажке, где и обнаружили тела. Молодой человек также имел проблемы с законом и отвечал перед судом за мошенничество и наркотики. 

#Василий Попов#Происшествия#Город#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омск#Криминал#Суд#Смерть
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