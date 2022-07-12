В Омске средь бела дня в подъезде дома нашли тела двух молодых парней

Тем временем, как выяснил Город55, 25-летний погибший проживал в соседнем доме и ранее был судим за кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное использование документов для образования юридического лица. Его 28-летний приятель жил в многоэтажке, где и обнаружили тела. Молодой человек также имел проблемы с законом и отвечал перед судом за мошенничество и наркотики.