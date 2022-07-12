В Омске опрокинулась скорая вместе с маленькой пациенткой

Девочка не получила травм, а ее мама отделалась ушибами. Сейчас маму с ребенком госпитализировали в больницу из-за заболевания, с которым и было обращение в скорую помощь. Фельдшер не обращался за медицинской помощью. Другим участникам аварии она тоже не потребовалась.