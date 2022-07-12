В Омске опрокинулась скорая вместе с маленькой пациенткой

Сегодня ночью, 12 июля, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого проиошло ДТП со скорой помощью. В результате аварии скорая опрокинулась на бок.
Как уточнили в региональном миндраве, никто не пострадал. Машина «скорой» ехала в ГБ № 1 с несовершеннолетней пациенткой. Следом ехала сопровождающая машина. После ДТП фельдшер скорой, пациентка и ее мама поехали в больницу на сопровождающей машине.
Девочка не получила травм, а ее мама отделалась ушибами. Сейчас маму с ребенком госпитализировали в больницу из-за заболевания, с которым и было обращение в скорую помощь. Фельдшер не обращался за медицинской помощью. Другим участникам аварии она тоже не потребовалась.
«Водители „скорых“ перед каждой рабочей сменой обязательно проходят предрейсовый осмотр: им измеряют давление, температуру, проводят общий осмотр, при необходимости — тест на алкоголь, — уточнили в минздраве. — При малейших симптомах заболевания, слабости или подозрении на употребление спиртного водителя не допустят к работе».
Напомним, это вторая за неделю авария с опрокидывание скорой помощи. 8 июля омичка за рулем (как оказалось, учительница одной из школ) не пропустила медицинское авто, которое везло в больницу 70-летнюю пациентку. Женщина пострадала в ДТП, также травмы получили два фельдшера - обошлось амбулаторной помощью.
Кроме того, два дня назад в городке Нефтяников опрокинулась полицейская машина, двое правоохранителей получили тяжкие травмы.