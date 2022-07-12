В Омске будут судить виновника жуткого ДТП, в котором погибли три человека

Прокуратура города Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности.
Авария произошла 26 февраля 2022 года. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Maverick ехал по Сыропятскому тракту. В районе СНТ «Мир» он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Granta 219010.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля и два его пассажира скончался. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.