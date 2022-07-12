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В Омске будут судить виновника жуткого ДТП, в котором погибли три человека

В Омске будут судить виновника жуткого ДТП, в котором погибли три человека

Вчера, 10:11
Фото: 1MI

Омич отправится под суд за смертельное ДТП с тремя погибшими

ДТП произошло в конце февраля на Сыропятском тракте.

Прокуратура города Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности.

Авария произошла 26 февраля 2022 года. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Maverick ехал по Сыропятскому тракту. В районе СНТ «Мир» он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Granta 219010.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля и два его пассажира скончался. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Прокуратура Омской области
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