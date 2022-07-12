Город55
ГлавноеВсе новости

В NASA сообщили о самом четком снимке далекой Вселенной

Вчера, 17:52
Национальному аэрокосмическому агентству США NASA удалось сделать самое глубокое и четкое фото Вселенной со скоплением галактик SMACS 0723.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на NASA, это позволил сделать телескоп «Джеймс Уэбб».

С его помощью орбитальная инфракрасная обсерватория Уэбба зафиксировала галактики из отдаленной части Вселенной. Снимок собирали по кусочкам из изображений, сделанных на волнах разной длины на протяжении 12,5 часов. В результате было четко сфокусированы эти галактики со своими крошечными, слабыми структурами, о которых раньше не было известно. Речь идет также о звездных скоплениях и диффузных деталях.

Как считают в NASA, изображение тысяч галактик шло до Земли 4,6 миллиарда лет.



#Светлана Павлова
Подпишитесь
Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области
Омскстат представил данные об изменении цен на товары и услуги в июне 2022 года.
Вчера, 17:20
В Омске опрокинулась скорая вместе с маленькой пациенткой
Вчера, 13:15
«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет
Вчера, 14:59
Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»
Вчера, 13:20
«Разбил о мою голову чайник с кипятком»: экс-сотрудник омского вуза о начальнике
Вчера, 15:58
Срочно. В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
Пациент находится под наблюдением врачей.
Вчера, 13:40