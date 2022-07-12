В NASA сообщили о самом четком снимке далекой Вселенной

С его помощью орбитальная инфракрасная обсерватория Уэбба зафиксировала галактики из отдаленной части Вселенной. Снимок собирали по кусочкам из изображений, сделанных на волнах разной длины на протяжении 12,5 часов. В результате было четко сфокусированы эти галактики со своими крошечными, слабыми структурами, о которых раньше не было известно. Речь идет также о звездных скоплениях и диффузных деталях.