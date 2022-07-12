В многострадальной омской многоэтажке с рухнувшей стеной прорвало трубы

В проблемном доме, где ранее обрушилась часть стены, теперь прорвало трубы. «Вода хлещет прямо в подвал, а из подвала бежит на улицу», — рассказали в паблике «Омск ВК» очевидцы. Свои слова автор публикации подтвердила видео и фотоснимками.
"В опасном положении находимся, кирпичи выпадают. Сегодня прорвало трубу. Бежит ручей, судя по шуму из двери подвала. Просим администрацию помочь нам, принять какие-то меры", - написала автор поста.
Напомним, это уже не первая жалоба от жильцов дома 53 по улице 20 Партсъезда. Дом рушится из года в год. Историей заинтересовалась прокуратура. Во время проверки были выявлены серьезные дефекты: от времени в доме повреждена значительная часть конструкций.
В апреле этого года дом собирались ремонтировать за счет средств резервного фонда региона.