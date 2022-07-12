В многострадальной омской многоэтажке с рухнувшей стеной прорвало трубы

Напомним, это уже не первая жалоба от жильцов дома 53 по улице 20 Партсъезда. Дом рушится из года в год. Историей заинтересовалась прокуратура. Во время проверки были выявлены серьезные дефекты: от времени в доме повреждена значительная часть конструкций.