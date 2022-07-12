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В ДТП на трассе Омск – Новосибирск погиб учредитель домостроительной компании

В ДТП на трассе Омск – Новосибирск погиб учредитель домостроительной компании

Вчера, 13:11
Фото: УГИБДД по Омской области
Автомобиль, в котором находился предприниматель, столкнулся с большегрузом.

В Калачинском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах смертельного ДТП, в котором погиб 73-летний мужчина.

Предварительно, 70-летний омский пенсионер за рулем автомобиля Subaru Forester в районе 917 километра трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo, которым управлял 34-летий житель города Новосибирска.

В результате этого ДТП пассажир легковушки получили смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Других пострадавших в этой аварии нет.

Как выяснил Город55, этот инцидент унес жизнь заместителя генерального директора и учредителя омской домостроительной компании ООО «А-Стандарт» Леонида А., которая специализируется на строительстве частных домов.

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