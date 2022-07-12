Ученые сообщили о притупляющем зрение «режиме энергосбережения» мозга

Группа ученых из Эдинбургского университета сообщила об открытии «режима энергосбережения» мозга, который запускается в условиях недоедания. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сайт Quanta Magazine. В таком режиме подопытные мыши утрачивали возможность видеть мелкие детали. По мнению ученых, дефицит пищи может влиять не только на работу мозга, но и на другие процессы.