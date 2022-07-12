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Ученые сообщили о притупляющем зрение «режиме энергосбережения» мозга

Ученые сообщили о притупляющем зрение «режиме энергосбережения» мозга

Вчера, 16:25
Фото: piqsels.com
Специалисты Эдинбургского университета выявили особый «режим энергосбережения» мозга.

Группа ученых из Эдинбургского университета сообщила об открытии «режима энергосбережения» мозга, который запускается в условиях недоедания. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сайт Quanta Magazine. В таком режиме подопытные мыши утрачивали возможность видеть мелкие детали. По мнению ученых, дефицит пищи может влиять не только на работу мозга, но и на другие процессы.

Ученые-нейробиологи, работающие в структуре лаборатории Натали Рошфор, определили стратегию сбережения энергии в зрительных системах у подопытных мышей. Специалисты выяснили: когда мышей лишают пищи в необходимом количестве на протяжении нескольких недель, и они теряют в весе до 20% от стандартной массы, в их зрительной коре нейроны сокращают число аденозинтрифосфата на 29%.

Аденозинтрифосфат мозг использует в целях подпитки для оперативной обработки поступающей информации. Так как в режиме уменьшенной мощности нейроны обрабатывали визуальные сигналы с пониженной точностью, мыши, которые недоедали, со своими зрительными задачами справлялись хуже.

Автор исследования Захид Падасми подчеркивает: то, что можно видеть в момент, когда организм находится в режиме сбережения энергии — это в большей степени изображение мира, причем, в невысоком разрешении. Результаты исследования в перспективе помогут ученым установить, как диеты и дефицит пищи влияет на восприятие мира людьми.

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