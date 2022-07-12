Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области

Неожиданно по итогам июня в среднем в Омской области цены снизились на 0,6% к прошлому месяцу. На продовольствие цены снизились на 1,1% — это произошло из-за снижения стоимости сезонных фруктов и овощей. Значительно подешевели свежая белокочанная капуста (на 36%), помидоры (на 32,8%), свекла (на 16,1%), огурцы (на 14,7%), морковь (на 8,6%), репчатый лук (на 7,6%).