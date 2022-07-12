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Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области

Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области

Вчера, 17:20
Фото: 1MI

В Омской области резко подорожал картофель

Омскстат представил данные об изменении цен на товары и услуги в июне 2022 года.

Неожиданно по итогам июня в среднем в Омской области цены снизились на 0,6% к прошлому месяцу. На продовольствие цены снизились на 1,1% — это произошло из-за снижения стоимости сезонных фруктов и овощей. Значительно подешевели свежая белокочанная капуста (на 36%), помидоры (на 32,8%), свекла (на 16,1%), огурцы (на 14,7%), морковь (на 8,6%), репчатый лук (на 7,6%).

Также немного подешевели сахар, колбасные изделия, свинина, стерилизованное молоко, живая и охлажденная рыба, творог, сливочное масло.

Некоторые продовольственные товары, наоборот, значительно подорожали. Это касается лимонов (на 10,5%), шоколада (на 10,1%), картофеля (на 7,9%) и мясных консервов (на 6,4%).

Среди непродовольственных товаров в регионе сильнее всего подорожали фотоаппараты, а наибольший рост цен на услуги зарегистрирован в сфере авиаперевозок. Билеты на самолет в салоне экономкласса подорожали на 32.2%. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омскстат#Продукты#Цены
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