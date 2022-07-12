Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области

Неожиданно по итогам июня в среднем в Омской области цены снизились на 0,6% к прошлому месяцу. На продовольствие цены снизились на 1,1% — это произошло из-за снижения стоимости сезонных фруктов и овощей. Значительно подешевели свежая белокочанная капуста (на 36%), помидоры (на 32,8%), свекла (на 16,1%), огурцы (на 14,7%), морковь (на 8,6%), репчатый лук (на 7,6%).
Также немного подешевели сахар, колбасные изделия, свинина, стерилизованное молоко, живая и охлажденная рыба, творог, сливочное масло.
Некоторые продовольственные товары, наоборот, значительно подорожали. Это касается лимонов (на 10,5%), шоколада (на 10,1%), картофеля (на 7,9%) и мясных консервов (на 6,4%).
Среди непродовольственных товаров в регионе сильнее всего подорожали фотоаппараты, а наибольший рост цен на услуги зарегистрирован в сфере авиаперевозок. Билеты на самолет в салоне экономкласса подорожали на 32.2%.