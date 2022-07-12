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Треть россиян, знакомясь в соцсетях, меняют аватар на более привлекательный

Треть россиян, знакомясь в соцсетях, меняют аватар на более привлекательный

Вчера, 17:50
Фото: 1MI
Социальная сеть «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос среди пользователей русского сегмента интернета.

По итогам исследования выяснилось, что 33% пользователей Рунета меняют свой аватар, когда знакомятся в соцсетях, причем пытаются подобрать для этого максимально удачное фото, пишет Pravda.Ru. со ссылкой на пресс-службу «Одноклассников».

Также более 40% респондентов отмечали, что находят потенциальных партнеров именно через соцсети, причем 15% сообщили, что уже нашли таким способом постоянного партнера, а 39% опрошенных заявили, что никогда таким не знакомились.

Еще порядка трети участников опроса отмечают, что соцсети представляют собой замечательный инструмент для поиска второй половинки, и столько же считают, что в интернете нереально отыскать партнера, подходящего для создания крепкой семьи.

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