Треть россиян, знакомясь в соцсетях, меняют аватар на более привлекательный

По итогам исследования выяснилось, что 33% пользователей Рунета меняют свой аватар, когда знакомятся в соцсетях, причем пытаются подобрать для этого максимально удачное фото, пишет Pravda.Ru. со ссылкой на пресс-службу «Одноклассников».
Также более 40% респондентов отмечали, что находят потенциальных партнеров именно через соцсети, причем 15% сообщили, что уже нашли таким способом постоянного партнера, а 39% опрошенных заявили, что никогда таким не знакомились.
Еще порядка трети участников опроса отмечают, что соцсети представляют собой замечательный инструмент для поиска второй половинки, и столько же считают, что в интернете нереально отыскать партнера, подходящего для создания крепкой семьи.