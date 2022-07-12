Серьезная авария со скорой, скандал из-за ярмарки и разборки в вузе. Омск за день

Новость № 1. В Омске второй раз за неделю перевернулся автомобиль скорой помощи. На этот раз в карете находился маленький ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого.
Новость № 2. В Омске произошел конфликт из-за "Муниципальной ярмарки". Жители города выступили против строительства киосков у сквера "Рубиновая мечта". Мнения омичей разделились, но торговые киоски все-таки установили.
Новость № 3. Экс-сотрудник омского вуза два года не может добиться наказания для вылившего на него кипяток начальника. Яблоком раздора двух сотрудников стала микроволновая печь. В итоге для одного конфликт закончился больницей, для второго — угрозой уголовного дела.