Серьезная авария со скорой, скандал из-за ярмарки и разборки в вузе. Омск за день

Новость № 3. Экс-сотрудник омского вуза два года не может добиться наказания для вылившего на него кипяток начальника. Яблоком раздора двух сотрудников стала микроволновая печь. В итоге для одного конфликт закончился больницей, для второго — угрозой уголовного дела.