Российские маркетплейсы начали продажу видеоигр ввезенных по параллельному импорту

Так видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire: Tokyo, релизы которых в марте этого года компания Sony отменила в России, теперь доступны россиянам на Wildberries и Ozon. При этом отечественные маркетплейсы продают эти новинки с русскими субтитрами. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.