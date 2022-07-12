Российские маркетплейсы начали продажу видеоигр ввезенных по параллельному импорту

Так видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire: Tokyo, релизы которых в марте этого года компания Sony отменила в России, теперь доступны россиянам на Wildberries и Ozon. При этом отечественные маркетплейсы продают эти новинки с русскими субтитрами. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.
Пресс-служба Wildberries подтверждает сведения, что видеоигры продавцы маркетплейса ввозят по параллельному импорту. А вот с каких именно стран в компании не уточняют.
Ранее СМИ опубликовали сообщения, что представители Минцифр и депутаты Государственной думы обсуждают с IT-компаниями господдержку российского средства разработки видеоигр, известного под названием "Игровой движок".