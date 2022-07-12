Режим «просачивания». В центре Омска перенастроят светофоры

В пресс-службе департамента транспорта мэрии Омска рассказали о нововведениях, которые ждут автолюбителей с 14 июля. В этот день на улице Орджоникидзе на пересечении с улицами 12-я, 16-я и 20-я Северные в новом режиме начнут работать светофоры.
На этих перекрестках организуют режим «просачивания» вместо пешеходных фаз. В таком случае разрешающая фаза для транспортных средств при повороте направо и\или налево совпадает по фазе с зеленых сигналом для пешеходов.
Отмечается, что вблизи этих участков на светофорах установят информационные бело-лунные секции.