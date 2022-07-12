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Режим «просачивания». В центре Омска перенастроят светофоры

Режим «просачивания». В центре Омска перенастроят светофоры

Вчера, 14:19
Фото: 1MI

На улице Орджоникидзе в Омске перенастроят светофоры

В новом режиме светофоры будут работать с 14 июля.

В пресс-службе департамента транспорта мэрии Омска рассказали о нововведениях, которые ждут автолюбителей с 14 июля. В этот день на улице Орджоникидзе на пересечении с улицами 12-я, 16-я и 20-я Северные в новом режиме начнут работать светофоры.

На этих перекрестках организуют режим «просачивания» вместо пешеходных фаз. В таком случае разрешающая фаза для транспортных средств при повороте направо и\или налево совпадает по фазе с зеленых сигналом для пешеходов.

Отмечается, что вблизи этих участков на светофорах установят информационные бело-лунные секции. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Светофор
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