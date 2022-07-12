«Разбил о мою голову чайник с кипятком»: экс-сотрудник омского вуза о начальнике

Большинство опрошенных нами сотрудников, которые просят не указывать их в материале, кстати, встали на сторону уволившегося Крайнева. Один из них говорит, что хоть лично не руководил и особо не общался с плотником, но знает Владимира как исполнительного сотрудника. И заверяет: нареканий к работе Владимира не было. Он намерен выступать свидетелем на его стороне, если дело когда-нибудь все-таки дойдет до суда.