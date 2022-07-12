ПЗСП и ПТЖБ могут завышать цены на газобетонные блоки

По сообщению properm.ru, весной 2022 года в УФАС обратилась жительница Перми с жалобой на завышенную цену газобетонных блоков в ПЗСП. В отношении предприятия инициировали проверку, в ходе которой специалисты проанализировали продажи материала на территории региона. На основании проверки в отношении предприятия «Пермтрансжелезобетон» было возбуждено дело, о чем сообщили на портале URA.Ru.
Представители ПТЖБ на запрос средств массовой информации заявили, что предприятие не является монополистом и не завышает стоимость стройматериалов. В компании утверждают, что не нарушают действующее законодательство при осуществлении деятельности.
«С проведением проверки не согласны, дело в настоящий момент не рассмотрено. С нашей стороны готовятся контраргументы», — пояснили в «Пермтрансжелезобетоне».
Аналогичный запрос направили в АО «ПЗСП». Однако на момент публикации материала ответа на него не предоставили.