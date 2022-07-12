Город55
ГлавноеВсе новости

ПЗСП и ПТЖБ могут завышать цены на газобетонные блоки

Вчера, 16:43
Пермское Управление федеральной антимонопольной службы проводит проверку АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ранее называлось “Бетокам”). Компании подозревают в завышении стоимости газобетона.

По сообщению  properm.ru, весной 2022 года в УФАС обратилась жительница Перми с жалобой на завышенную цену газобетонных блоков в ПЗСП. В отношении предприятия инициировали проверку, в ходе которой специалисты проанализировали продажи материала на территории региона. На основании проверки в отношении предприятия «Пермтрансжелезобетон» было возбуждено дело, о чем сообщили на портале URA.Ru.

Представители  ПТЖБ на запрос средств массовой информации заявили, что предприятие не является монополистом и не завышает стоимость стройматериалов. В компании утверждают, что не нарушают действующее законодательство при осуществлении деятельности.

«С проведением проверки не согласны, дело в настоящий момент не рассмотрено. С нашей стороны готовятся контраргументы», — пояснили в «Пермтрансжелезобетоне».

Аналогичный запрос направили в АО «ПЗСП». Однако на момент публикации материала ответа на него не предоставили.




#Светлана Павлова
Подпишитесь
Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области
Омскстат представил данные об изменении цен на товары и услуги в июне 2022 года.
Вчера, 17:20
В Омске опрокинулась скорая вместе с маленькой пациенткой
Вчера, 13:15
«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет
Вчера, 14:59
Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»
Вчера, 13:20
«Разбил о мою голову чайник с кипятком»: экс-сотрудник омского вуза о начальнике
Вчера, 15:58
Срочно. В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
Пациент находится под наблюдением врачей.
Вчера, 13:40