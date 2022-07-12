ПЗСП и ПТЖБ могут завышать цены на газобетонные блоки

По сообщению properm.ru, весной 2022 года в УФАС обратилась жительница Перми с жалобой на завышенную цену газобетонных блоков в ПЗСП. В отношении предприятия инициировали проверку, в ходе которой специалисты проанализировали продажи материала на территории региона. На основании проверки в отношении предприятия «Пермтрансжелезобетон» было возбуждено дело, о чем сообщили на портале URA.Ru.