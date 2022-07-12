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Пугают блокировкой. Мошенники звонят омичам под видом операторов сотовой связи

Пугают блокировкой. Мошенники звонят омичам под видом операторов сотовой связи

Вчера, 20:27
Фото: 1MI

Мошенники звонят омичам под видом техподдержки оператора сотовой связи

Жертва набирает на телефоне комбинацию цифр и теряет все деньги со счетов.

Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи. Об этом сообщил Следственный комитет по Омской области. 

Злоумышленники пугают блокировкой номера, говорят, что скоро он перестанет действовать. Далее человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате жертва подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Таким образом они получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и человек лишается всех денег.

Как рассказали в Следственном комитете, мошенники могут использовать разные легенды. Предложить переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу или сказать, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

Чтобы не стать жертвой обмана, лучше подстраховаться - если поступил такой звонок, прервать разговор и перезвонить в службу поддержки мобильного оператора по официальному номеру. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Мошенники#Деньги#Обман
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