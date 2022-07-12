Пугают блокировкой. Мошенники звонят омичам под видом операторов сотовой связи

Злоумышленники пугают блокировкой номера, говорят, что скоро он перестанет действовать. Далее человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате жертва подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Таким образом они получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и человек лишается всех денег.