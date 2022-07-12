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Природные противоречия. В Омск на фоне дикой жары придут грозы с сильным градом

Природные противоречия. В Омск на фоне дикой жары придут грозы с сильным градом

Вчера, 15:30
Фото: 1MI

На фоне жары в Омск придут дожди с градом

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 13 июня, ночью температура опустится максимум до +11 градусов, а днем ожидается потепление до +30 градусов. Местами жара спровоцирует небольшой дождь, в некоторых районах ожидается гроза. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В четверг, 14 июля, ночная температура поднимется до +18 градусов, а днем может потеплеть до +32 градусов. В течение суток будет идти кратковременный дождь, ночью также ожидается туман, днем местами гроза. Ночью ветер южный со скоростью 2/7 м/с, днем северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В пятницу, 15 июня, ночная температура будет расти и достигнет +20 градусов, днем же температура вырастет до +34 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с.

«С 11 по 14 июля Омская область будет находиться в неустойчивой воздушной массе. Ожидается развитие конвективных процессов, а значит, не обойдет без дождей, причем ливневого характера, гроз, шквалистого усиления ветра. Для нашего континентального климата  такая неустойчивая погода в июле — обычное явление», — комментирует синоптическую ситуацию Елена Адаренко.
Фото: www.omsk-meteo.ru
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