Природные противоречия. В Омск на фоне дикой жары придут грозы с сильным градом

Завтра, 13 июня, ночью температура опустится максимум до +11 градусов, а днем ожидается потепление до +30 градусов. Местами жара спровоцирует небольшой дождь, в некоторых районах ожидается гроза. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В четверг, 14 июля, ночная температура поднимется до +18 градусов, а днем может потеплеть до +32 градусов. В течение суток будет идти кратковременный дождь, ночью также ожидается туман, днем местами гроза. Ночью ветер южный со скоростью 2/7 м/с, днем северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В пятницу, 15 июня, ночная температура будет расти и достигнет +20 градусов, днем же температура вырастет до +34 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с.
«С 11 по 14 июля Омская область будет находиться в неустойчивой воздушной массе. Ожидается развитие конвективных процессов, а значит, не обойдет без дождей, причем ливневого характера, гроз, шквалистого усиления ветра. Для нашего континентального климата такая неустойчивая погода в июле — обычное явление», — комментирует синоптическую ситуацию Елена Адаренко.