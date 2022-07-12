Природные противоречия. В Омск на фоне дикой жары придут грозы с сильным градом

В четверг, 14 июля, ночная температура поднимется до +18 градусов, а днем может потеплеть до +32 градусов. В течение суток будет идти кратковременный дождь, ночью также ожидается туман, днем местами гроза. Ночью ветер южный со скоростью 2/7 м/с, днем северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.