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Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь

Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь

Вчера, 20:46
Фото: Город55

На российском сайте IKEA появилась онлайн-очередь для покупателей

Человек попадает в нее автоматически при попытке зайти на сайт. Сколько времени займет ожидание, точно не сообщается — от нескольких минут до нескольких часов.

На российском сайте шведского бренда IKEA появилась онлайн-очередь для желающих купить товары на распродаже. Причем человек попадает туда автоматически при попытке зайти на сайт.

Как сообщается в объявлении на сайте, ожидание в очереди может занять несколько минут или более часа. Причем, если обновить страницу, попадешь в конец очереди.

Фото: Город55

Напомним, IKEA начала финальную распродажу на российском сайте 5 июля. Однако в первый же день сайт компании перестал работать. Спустя сутки торговлю открыли, но не надолго. 8 июля распродажа вновь была приостановлена на выходные. 11 июля она возобновилась, но на сайте появилась онлайн очередь.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск#Распродажа#Икеа
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