Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь

На российском сайте шведского бренда IKEA появилась онлайн-очередь для желающих купить товары на распродаже. Причем человек попадает туда автоматически при попытке зайти на сайт.
Как сообщается в объявлении на сайте, ожидание в очереди может занять несколько минут или более часа. Причем, если обновить страницу, попадешь в конец очереди.
Напомним, IKEA начала финальную распродажу на российском сайте 5 июля. Однако в первый же день сайт компании перестал работать. Спустя сутки торговлю открыли, но не надолго. 8 июля распродажа вновь была приостановлена на выходные. 11 июля она возобновилась, но на сайте появилась онлайн очередь.