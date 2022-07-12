Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь

Напомним, IKEA начала финальную распродажу на российском сайте 5 июля. Однако в первый же день сайт компании перестал работать. Спустя сутки торговлю открыли, но не надолго. 8 июля распродажа вновь была приостановлена на выходные. 11 июля она возобновилась, но на сайте появилась онлайн очередь.