Под Омском задержали с поличным 17-летнего наркокурьера

Полицейские задержали в поселке Октябрьском 17-летнего омича, которого подозревают в распространении наркотиков. Его взяли с поличным когда он доставал сверток с мефедроном из тайника-закладки. По информации оперативников, молодой человек планировал расфасовать вещество и разложить его в тайники для своих покупателей.