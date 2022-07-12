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Под Омском задержали с поличным 17-летнего наркокурьера

Под Омском задержали с поличным 17-летнего наркокурьера

Вчера, 18:09
Фото: Омская полиция
Молодой человек фасовал наркотики в съемной квартире. При этом себя защищал респираторами.

Полицейские задержали в поселке Октябрьском 17-летнего омича, которого подозревают в распространении наркотиков. Его взяли с поличным когда он доставал сверток с мефедроном из тайника-закладки. По информации оперативников, молодой человек планировал расфасовать вещество и разложить его в тайники  для своих покупателей. 

Подозреваемый промышлял оптовым наркокобизнесом. Он арендовал квартиру, в которой фасовал дурманящее вещество. У него дома правоохранители нашли упаковочный материал, изоленту, весы и остатки наркотиков. 

Позаботился молодой преступник и о собственной безопасности - он надевал маски, перчатки и респираторы, чтобы при фасовке наркотик не попал ему в организм. 

 

#Любовь Фёдорова#Новости
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