Под Омском задержали с поличным 17-летнего наркокурьера

Полицейские задержали в поселке Октябрьском 17-летнего омича, которого подозревают в распространении наркотиков. Его взяли с поличным когда он доставал сверток с мефедроном из тайника-закладки. По информации оперативников, молодой человек планировал расфасовать вещество и разложить его в тайники для своих покупателей.
Подозреваемый промышлял оптовым наркокобизнесом. Он арендовал квартиру, в которой фасовал дурманящее вещество. У него дома правоохранители нашли упаковочный материал, изоленту, весы и остатки наркотиков.
Позаботился молодой преступник и о собственной безопасности - он надевал маски, перчатки и респираторы, чтобы при фасовке наркотик не попал ему в организм.