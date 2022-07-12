Пермская ЦБК запустила 6,5 тыс. мальков стерляди в Камское водохранилище

По сообщению Properm.ru, в этом году предприятие осуществило реконструкцию выпускного коллектора сточных вод с собственных очистных сооружений, после чего Росрыболовство рекомендовало восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. Специальная комиссия определила вид рыбы - стерлядь. Она занесена в Красную книгу Российской Федерации и является популярной для выпуска в водные объекты Пермского края.
Компания “Прикамский картон” подала заявку на выращивание мальков стерляди в специальное крестьянско-фермерское хозяйство ООО «РК-Аква». Глава КФХ Евгений Генсон отметил, что молодь выращивали до трех месяцев - их вес составил от шести до восьми граммов.
По словам советника гендиректора ГП “ПЦБК” Владимира Новикова, компания является социально ориентированной, поэтому много внимания уделяет экологии, в частности вопросам повышения биологического разнообразия водоемов региона. Компания активно участвует в выпуске в реки Прикамья разных видов рыб. В течение последних двух лет ПЦБК выпустила в Суксунский пруд молодь белого амура, а в текущем году - в Каму мальков стерляди.
Председатель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин завил, что выпуск краснокнижной стерляди в Каму является крайне важным. По его словам, раньше в верховья Камы всегда заходили на нерест осетровые виды рыб. Однако после строительства ГЭС в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах у рыб нарушился нерестовый ход. На сегодняшний день в регионе стараются восполнить их популяцию, и стерляди стало намного больше в реках Прикамья, но важно, чтобы рыба достигла возраста шести лет и начала приносить потомство.
Мальки стерляди достигнут промыслового размера через два года. К этому времени их длина будет составлять около сорока сантиметров, а вес - порядка двух килограммов. Живет данный вид рыбы в среднем около тридцати лет.
Напомним, в течение последних двух лет группа предприятий “Пермская целлюлозно-бумажная компания” выпустила в Суксунский пруд порядка семи тысяч мальков белого амура. Компания принимает активное участие в национальном проекте “Экология”.