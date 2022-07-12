Пермская ЦБК запустила 6,5 тыс. мальков стерляди в Камское водохранилище

Председатель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин завил, что выпуск краснокнижной стерляди в Каму является крайне важным. По его словам, раньше в верховья Камы всегда заходили на нерест осетровые виды рыб. Однако после строительства ГЭС в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах у рыб нарушился нерестовый ход. На сегодняшний день в регионе стараются восполнить их популяцию, и стерляди стало намного больше в реках Прикамья, но важно, чтобы рыба достигла возраста шести лет и начала приносить потомство.