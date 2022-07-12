Печатный имплантат плечевого сустава разработали российские ученые

Инновационное изделие, созданное в CML AT Medical, представляет собой имплантат плечевого сустава физиологичной формы, снабженный модифицированной поверхностью. Имплантат, будучи максимально приближенным по форме к естественным структурам организма каждого пациента, обеспечивает прооперированным людям удобство движений. Протез изготовили в Северо-Западном наноцентре, разработав его модель в коллаборации со специалистами SINTEL и старшим научным сотрудником НИИ онкологии Томского НИМЦ Ильёй Анисеней.
Сотрудники проекта сообщают, что биопротез создан специально для пациентов, живущих со значительными дефектами тканей кости, которые человек получил после травм или по причине заболеваний, в том числе онкологических, пишет ….
Инновационный протез уже известен своей высокой конгруэнтностью, это было подтверждено в ходе исследований. Медики подтвердили также удобство работы с изделием и его хорошую функциональность.
Ученые уже подали в Роспатент заявку на регистрацию биоимплантата.
Инженеры из CML AT Medical, изготавливая имплантат, поставили себе задачу: необходимо создать протез с максимально естественными анатомическими характеристиками. Сотрудники, привлеченные к работе, провели сегментирование снимков КТ и создали искусственный сустав анатомической формы, облегчив конструкцию с помощью применения топологической оптимизации.
Яна Чекрыжова, исполнительный директор стартапа CML AT Medical, сообщила прессе о том, что проект был нацелен на изобретение протеза, который обеспечит максимальную функциональность движений каждому нуждающемуся в нем пациенту. Изделие было создано с учетом перечня требований, среди которых минимизация реакций отторжения, надежность, легкость конструкции и длительный срок службы. Результатом явился выпуск современного импланта, который позволяет вести активную полноценную жизнь его обладателям.
Разработка модели велась с привлечением методики 3D-печати. Изделие создано из сплава титана с высокой степенью совместимости с тканями организма человека. Сустав представлен моноконструкцией, в которой сделаны отверстия для фиксации соответствующих частей мышечного аппарата плеча и грудных мышц.
При ношении сустава после операции стимулируется прирастание тканей организма к импланту и обеспечиваются физиологические движения.
Еще одним преимуществом изделия является нанесение на его поверхность биопокрытия, обеспечивающего материалу противовоспалительное и противоопухолевое действие.