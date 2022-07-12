Печатный имплантат плечевого сустава разработали российские ученые

Яна Чекрыжова, исполнительный директор стартапа CML AT Medical, сообщила прессе о том, что проект был нацелен на изобретение протеза, который обеспечит максимальную функциональность движений каждому нуждающемуся в нем пациенту. Изделие было создано с учетом перечня требований, среди которых минимизация реакций отторжения, надежность, легкость конструкции и длительный срок службы. Результатом явился выпуск современного импланта, который позволяет вести активную полноценную жизнь его обладателям.