Остались без присмотра. В Омске за день двое детей едва не погибли, выпав из окон

Обновлено: в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о проверкам по обоим случаям выпадения детей из окон. В ведомстве добавили, что многодетная мать, которая оставила троих детей с 11-летней дочерью, долгое время состоит на учете как неблагополучная. Во время инцидента женщина была в полиции, где писала заявление на малознакомого гражданина, который избил ее.