Остались без присмотра. В Омске за день двое детей едва не погибли, выпав из окон

Накануне, 11 июля, в Омске из окон выпали сразу два ребенка. Они оба остались в живых, но получили серьезные травмы.
Первый случай, по информации УМВД России по Омской области, произошел в доме по улице 20 лет РККА. Около 10:30 часов полуторогодовалый ребенок перебрался с дивана на подоконник и выпал в открытое окно первого этажа. В это время мама ребенка была на кухне и занималась домашними делами.
Медики обследовали ребенка и лишь диагностировали несколько ушибов. Сейчас он вместе с мамой находится в стационаре под наблюдением специалистов. Отмечается, что семья не стоит на учете как неблагополучная. Тем не менее, полиция проводит проверку.
Второй аналогичный случай произошел в доме на улице Сурикова. Из окна второго этажа выпал другой полуторогодовалый ребенок. Он находился дома вместе с сестрами, старшей из которых было 11 лет, рассказали в СУ СКР по Омской области.
Выпавшего из окна ребенка заметила соседка семьи. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, его госпитализировали. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Началась проверка, следователи оценят действия матери пострадавшего мальчика, которая оставила детей одних.
Обновлено: в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о проверкам по обоим случаям выпадения детей из окон. В ведомстве добавили, что многодетная мать, которая оставила троих детей с 11-летней дочерью, долгое время состоит на учете как неблагополучная. Во время инцидента женщина была в полиции, где писала заявление на малознакомого гражданина, который избил ее.