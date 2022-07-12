Омские археологи «докопались» до ценных находок

Археологические раскопки кургана Саргатской культуры Новопокровка-Х проходят в Горьковском районе. Установлено, что курган относится к эпохе раннего железного века. Саргатскую культуру датируют 6 века до н. э. - 5 веком н. э.
В центре насыпи была глубокая яма — курган разграбили «черные копатели».
«Мы столкнулись с рядовой ситуацией: центральная могила здесь, как и на большинстве саргатских курганов, оказалась разграблена. Известно, что грабители берут из кургана наиболее ценные предметы, а человеческие останки и фрагменты орудий их мало интересуют», — рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, Максим Грачев.
Первые находки оказались буквально на поверхности насыпи. Уже в районе разграбленных захоронений археологи обнаружили кости животных и человека — нижнюю челюсть, несколько зубов и некоторые мелкие кости.
Максим Грачев поясняет, что кости животных могут быть связаны с центральным разграбленным захоронением или быть следами поминальных ритуалов.
Однако, самая ценная находка - фрагмент металлических удил - детали конской упряжи, которые использовались в раннем железном веке.
«Удила всегда были строго формализованы по форме изготовления. Их довольно легко отнести к какому-либо типу. Эта находка – прямая отсылка к тому, что в кургане был захоронен не рядовой человек, а как минимум имевший отношение к верховой езде и, скорее всего, к военному делу», – рассказывает Максим Грачев.
После 18 июля к студентам-практикантам факультета истории, философии и права ОмГПУ присоединятся студенты Уральского федерального университета.