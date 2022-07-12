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Омича оштрафовали на полмиллиона за призывы к насилию над сотрудниками ФСБ

Омича оштрафовали на полмиллиона за призывы к насилию над сотрудниками ФСБ

Вчера, 14:28
Фото: 1MI

Омича оштрафовали на 500 тысяч за одобрение теракта в здании ФСБ в Архангельске

В 2018 году в Архангельске произошел теракт в здании ФСБ. Омич его одобрил.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, 1-й Восточный окружной военный суд провел выездное заседание в Омске. Во время него суд рассмотрел уголовное дело, которое завели на омича за оправдание терроризма.

В материалах дела говорится, что в январе 2020 года мужчина опубликовал в интернете комментарий, в котором одобрил террористический акт, который произошел в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области.

Также в своем комментарии омич призывал к насилию над сотрудниками органов безопасности, и предлагал устроить аналогичный теракт. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 500 тыс рублей.

#Общество#Новости#Омск#ФСБ#Терроризм#Штраф#Вероника Жукова
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