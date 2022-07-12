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Можно выдохнуть? На омских пляжах больше не нашли глистов

Можно выдохнуть? На омских пляжах больше не нашли глистов

Вчера, 17:16
Фото: 1MI

Песок на омских пляжах признали безопасным для отдыхающих

Тем временем вода в Иртыше все же содержит вредные химические вещества и паразитов.

Исследования, повторно проведенные специалистами Роспотребнадзора показали, что песок на омских пляжах безопасен для отдыхающих. Речь о пляжах  «Кировский» и «Центральный-2». Напомним, ранее стало известно, что в песке на этих пляжах обнаружили возбудители глистов.

«Пробы песка были отобраны преждевременно (30 мая) — до завоза свежего речного песка на территории пляжей и его последующего рыхления. Эти мероприятия проводились 31 мая», — прокомментировали в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Последние пробы были взяты 2 июня. Согласно заключению, песок безопасен. Также проведены исследования питьевой воды из фонтанчиков.

«Результаты исследований подтверждают чистоту и безопасность для отдыхающих песка и питьевой воды, которая снабжает питьевые фонтанчики, ногомойки и душевые на пляже», — прокомментировали в ведомстве.

При этом вода в не отвечает никаким требованиям безопасности — исследования показали в ней содержание химических веществ и паразитов.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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