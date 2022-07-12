Можно выдохнуть? На омских пляжах больше не нашли глистов

Исследования, повторно проведенные специалистами Роспотребнадзора показали, что песок на омских пляжах безопасен для отдыхающих. Речь о пляжах «Кировский» и «Центральный-2». Напомним, ранее стало известно, что в песке на этих пляжах обнаружили возбудители глистов.
«Пробы песка были отобраны преждевременно (30 мая) — до завоза свежего речного песка на территории пляжей и его последующего рыхления. Эти мероприятия проводились 31 мая», — прокомментировали в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
Последние пробы были взяты 2 июня. Согласно заключению, песок безопасен. Также проведены исследования питьевой воды из фонтанчиков.
«Результаты исследований подтверждают чистоту и безопасность для отдыхающих песка и питьевой воды, которая снабжает питьевые фонтанчики, ногомойки и душевые на пляже», — прокомментировали в ведомстве.
При этом вода в не отвечает никаким требованиям безопасности — исследования показали в ней содержание химических веществ и паразитов.