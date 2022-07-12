Можно выдохнуть? На омских пляжах больше не нашли глистов

Исследования, повторно проведенные специалистами Роспотребнадзора показали, что песок на омских пляжах безопасен для отдыхающих. Речь о пляжах «Кировский» и «Центральный-2». Напомним, ранее стало известно, что в песке на этих пляжах обнаружили возбудители глистов.