Мэр Омска продолжает бороться за чистоту города

Городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства в суде добилось выплаты компенсации расходов на уборку и вывоз несанкционированной свалки, которая образовалась по вине местного предпринимателя. Он выносил мусор на площадку, которой могли пользоваться только местные жители.
Мужчину поймали «с поличным», когда он вываливал строительный мусор из грузового авто на санитарную площадку в частном секторе Ленинского округа.
Омское УДХБ уже направило в суд 8 исков о несанкционированном выбросе мусора и строительных отходов с требованием возместить ущерб на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
«Это наша первая маленькая победа в судебных инстанциях над нарушителями, которые загрязняют наш город и вместо того, чтобы вывозить свой строительный мусор и шины на полигоны, выбрасывают его в жилых районах, вдоль дорог, в скверах. Такого не должно быть, — отметила директор бюджетного Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан. — Мы стараемся имеющимися ресурсами наводить в городе порядок. Кроме того, в нашем бюджете не заложены деньги на ликвидацию вот таких скоплений мусора по вине предпринимателя, мы вынуждены взыскивать понесенные расходы на уборку и транспортировку. Пусть сумма штрафов невелика, но это начало пути, площадки для ТКО в частном секторе предназначены только для пользования местными жителями».
В мэрии добавили, что договоры на вывоз мусора с регоператором заключили всего 40% юридических лиц и предпринимателей. В ближайшее время в каждом округе вблизи площадок накопления отходов установят камеры, с помощью которых будут отслеживать нарушителей.