Иммунолог рассказал о влиянии воды из бассейна на организм

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, насколько опасно глотать воду из бассейна. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на NEWS.ru.
По мнению эксперта, бактерии в хлорированной воде из бассейна не выживают. Однако нередки случаи, когда бассейны не содержатся в чистоте. Многие посетители отправляются плавать, не принимая предварительно душ, другие могут испражняться прямо в воду. В таких условиях риск получить инфекцию возрастает в разы.
Сама по себе вода из бассейна, считает медик, безопасна. Реагенты, используемые в целях дезинфекции в нужной концентрации не представляют опасности для здоровья человека. Даже если человек нечаянно проглотит воду из бассейна в большом количестве, с ним ничего не случится – если регламент содержания бассейна не нарушается.