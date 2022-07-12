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Иммунолог рассказал о влиянии воды из бассейна на организм

Иммунолог рассказал о влиянии воды из бассейна на организм

Вчера, 16:29
Фото: 1MI
Иммунолог-аллерголог Болибок считает, что риск заразиться инфекцией в бассейне особенно высок.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, насколько опасно глотать воду из бассейна. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на NEWS.ru.

По мнению эксперта, бактерии в хлорированной воде из бассейна не выживают. Однако нередки случаи, когда бассейны не содержатся в чистоте. Многие посетители отправляются плавать, не принимая предварительно душ, другие могут испражняться прямо в воду. В таких условиях риск получить инфекцию возрастает в разы.

Сама по себе вода из бассейна, считает медик, безопасна. Реагенты, используемые в целях дезинфекции в нужной концентрации не представляют опасности для здоровья человека. Даже если человек нечаянно проглотит воду из бассейна в большом количестве, с ним ничего не случится – если регламент содержания бассейна не нарушается. 

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