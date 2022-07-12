Иммунолог рассказал о влиянии воды из бассейна на организм

Сама по себе вода из бассейна, считает медик, безопасна. Реагенты, используемые в целях дезинфекции в нужной концентрации не представляют опасности для здоровья человека. Даже если человек нечаянно проглотит воду из бассейна в большом количестве, с ним ничего не случится – если регламент содержания бассейна не нарушается.